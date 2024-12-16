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Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в прекращении войны в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 16 декабря 2024, 19:33
Трамп заявил о небольшом прогрессе в прекращении войны в Украине
Дональд Трамп. Фото - Getty images

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его команда работает над прекращением войны в Украине и достигла "некоторого прогресса".

Источник: об этом Трамп сказал во время выступления в городе Палм-Бич штата Флорида в понедельник, 16 декабря, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп заявил, что его команда пытается "остановить ужасную войну, которая продолжается в Украине".

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"Мы достигли некоторого прогресса. Ситуация сложная и непростая. Людей убивают в масштабах, которых еще никто не видел", – отметил он, не уточнив, что имеет в виду.

По словам избранного американского президента, в Украине "ровная земля", поэтому "единственное, что останавливает пулю, – это человеческое тело".

"Там очень ровная земля, это вообще житница мира", – добавил он.

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Также Трамп считает, что то, что происходит на войне в Украине, "значительно хуже, чем об этом сообщают, для обеих сторон".

"Мы должны действовать как можно лучше, мы действовали как можно лучше. Посмотрим, что произойдет. С момента выборов мы работаем каждый день, чтобы мир мог немного отдохнуть, чтобы избавиться от войн", – отметил политик.

Команда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине и ведет обсуждение с действующей администрацией США и украинской стороной.

Ранее новоизбранный президент США заверил, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну не откажется от Украины.

ТрампвойнаСША
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