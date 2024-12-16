Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на інавгурацію, але "він може приїхати"

Зеленський, Макрон та Трамп на зустрічі в Парижі 7 грудня. Фото - Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп не виключив, що Володимир Зеленський може бути присутній на його інавгурації 20 січня 2025 року.

Джерело: Трамп сказав під час виступу в місті Палм-Біч штату Флорида в понеділок, 16 грудня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання, чи запрошував Трамп Зеленського на свою інавгурацію, той відповів: "Ні".

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"Але якщо він захоче прийти, я б хотів, щоб він прийшов. Я маю на увазі, що не запрошував його (під час зустрічі. – Ред.) в Парижі", – додав обраний президент США.

Зазвичай на інавгурації президентів США рідко коли присутні лідери іноземних держав, але рішення про те, кого запрошувати, ухвалює саме команда майбутнього президента.

ЗМІ раніше довідались, що команда обраного президента США передала запрошення лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, але той, за інформацією ЗМІ, відмовився.

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Телеканал CNN також повідомляв, що серед запрошених є премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.