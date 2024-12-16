Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но "он может приехать"

Зеленский, Макрон и Трамп на встрече в Париже 7 декабря. Фото - Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что Владимир Зеленский может присутствовать на его инаугурации 20 января 2025 года.

Источник: об этом он сказал во время выступления в городе Палм-Бич штата Флорида в понедельник, 16 декабря, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос, приглашал ли Трамп Зеленского на свою инаугурацию, тот ответил: "Нет".

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"Но если он захочет прийти, я бы хотел, чтобы он пришел. Я имею в виду, что не приглашал его (во время встречи. – Ред.) в Париже", – добавил избранный президент США.

Обычно на инаугурации президентов США редко когда присутствуют лидеры иностранных государств, но решение о том, кого приглашать, принимает именно команда будущего президента.

СМИ ранее узнали, что команда избранного президента США передала приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину, но тот, по информации СМИ, отказался.

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Телеканал CNN также сообщал, что среди приглашенных есть премьер-министр Италии Джорджа Мелони.