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Трамп натякнув на можливість скасування дозволу Україні на далекобійні удари по РФ

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 16 грудня 2024, 20:25
Трамп натякнув на можливість скасування дозволу Україні на далекобійні удари по РФ
Дональд Трамп. Фото: Getty images

Обраний президент США Дональд Трамп засудив політику Байдена щодо дозволу Україні завдавати ударів по території Росії та натякнув, що може скасувати це рішення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час виступу в місті Палм-Біч штату Флорида

Деталі: На думку Трампа, США не повинні були дозволяти Україні завдавати удари "на відстань 200 миль (приблизно 320 кілометрів. – Ред.) углиб Росії".

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"Вони погано вчинили. Через це були залучені корейці, Північна Корея", – додав він (хоча насправді дозвіл на далекобійні удари настав після залучення північнокорейських військ Росією).

Також обраний президент США стверджує, що у Байдена не проконсультувались із ним, перш ніж ухвалити рішення щодо далекобійних ударів.

"Я не думаю, що це мали дозволити – точно не за лічені тижні до того, як я стану президентом. Чому вони це зробили, не спитавши мене про те, що я думаю? Я б не дав їм цього зробити. Я думаю, що вони зробили велику помилку", – сказав Трамп.

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На питання, чи може обраний президент США переглянути рішення щодо ударів після того, як вступить на посаду, він сказав: "Можливо".

Нагадаємо:

  • Обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки Білого дому, конгресмен від Флориди Майк Волц у листопаді заявив, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.
  • Сам Трамп також запевнив, що його команда працює над "припиненням війни" в Україні та досягла "деякого прогресу".

ТрампУкраїназброя
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