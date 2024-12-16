Трамп натякнув на можливість скасування дозволу Україні на далекобійні удари по РФ

Обраний президент США Дональд Трамп засудив політику Байдена щодо дозволу Україні завдавати ударів по території Росії та натякнув, що може скасувати це рішення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Трампа під час виступу в місті Палм-Біч штату Флорида

Деталі: На думку Трампа, США не повинні були дозволяти Україні завдавати удари "на відстань 200 миль (приблизно 320 кілометрів. – Ред.) углиб Росії".

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"Вони погано вчинили. Через це були залучені корейці, Північна Корея", – додав він (хоча насправді дозвіл на далекобійні удари настав після залучення північнокорейських військ Росією).

Також обраний президент США стверджує, що у Байдена не проконсультувались із ним, перш ніж ухвалити рішення щодо далекобійних ударів.

"Я не думаю, що це мали дозволити – точно не за лічені тижні до того, як я стану президентом. Чому вони це зробили, не спитавши мене про те, що я думаю? Я б не дав їм цього зробити. Я думаю, що вони зробили велику помилку", – сказав Трамп.

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На питання, чи може обраний президент США переглянути рішення щодо ударів після того, як вступить на посаду, він сказав: "Можливо".

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