Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп намекнул на возможность отмены разрешения Украине на дальнобойные удары по РФ

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 16 декабря 2024, 20:25
Трамп намекнул на возможность отмены разрешения Украине на дальнобойные удары по РФ
Дональд Трамп. Фото: Getty images

Избранный президент США Дональд Трамп осудил политику Байдена относительно разрешения Украине наносить удары по территории России и намекнул, что может отменить это решение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время выступления в городе Палм-Бич штата Флорида

Детали: По мнению Трампа, США не должны были позволять Украине наносить удары "на расстояние 200 миль (примерно 320 километров. – Ред.) вглубь России".

Реклама:

"Они плохо поступили. Из-за этого были привлечены корейцы, Северная Корея", – добавил он (хотя на самом деле разрешение на дальнобойные удары наступило после привлечения северокорейских войск Россией).

Также избранный президент США утверждает, что у Байдена не проконсультировались с ним, прежде чем принять решение о дальнобойных ударах.

"Я не думаю, что это должны были позволить – точно не за считанные недели до того, как я стану президентом. Почему они это сделали, не спросив меня о том, что я думаю? Я бы не дал им этого сделать. Я думаю, что они сделали большую ошибку", – сказал Трамп.

РЕКЛАМА:

На вопрос, может ли избранный президент США пересмотреть решение по ударам после того, как вступит в должность, он сказал: "Возможно".

Напомним:

  • Избранный Дональдом Трампом советник по национальной безопасности Белого дома, конгрессмен от Флориды Майк Уолц в ноябре заявил, что разрешение на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации.
  • Сам Трамп также заверил, что его команда работает над "прекращением войны" в Украине и достигла "некоторого прогресса".

ТрампУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Трамп
Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на инаугурацию, но "он может приехать"
Трамп заявил о "небольшом прогрессе" в прекращении войны в Украине
У Трампа прокомментировали идею Орбана о "рождественском перемирии" в Украине
Последние новости
20:41
Путин ужесточил наказание за мятеж в РФ и решил бороться с "экстремизмом" из Украины
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
Все новости...
Реклама:
Реклама: