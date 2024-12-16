Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна використовує лазерну зброю "Тризуб", що може збивати літаки

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 грудня 2024, 20:31
Україна використовує лазерну зброю Тризуб, що може збивати літаки
Вадим Сухаревський. Фото: АрміяInform

Українське військо використовує лазерну зброю "Тризуб", яка може збивати літаки на висоті понад 2 кілометри.

Джерело: Interfax-Україна з посиланням на коментар командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського

Пряма мова: "Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки".

Реклама:

Деталі: Сухаревський зазначив, що цей лазер наразі масштабують та посилюють.

Також він відзначив розвиток дронів-"матки", які несуть легкі ударні дрони.

Пряма мова: "Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив".

зброябезпілотникиЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США

Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через ураження зброєю

Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів

фотоЧиновник КМДА оформив фейкову інвалідність – правоохоронці

Сили оборони завадили ворогу висадитися на острів Козацький

фотоМіноборони дозволило використовувати вітчизняний безпілотний всюдихід "Равлик"

Усі новини...
зброя
Трамп натякнув на можливість скасування дозволу Україні на далекобійні удари по РФ
За 3 тижні українці задекларували більше 1 тисячі одиниць зброї та понад 80 тис. набоїв
На Рівненщині хлопець поранив з автомата 4 людей
Останні новини
21:20
Якщо Китай щирий у своїх заявах, то потрібен вплив на Пхеньян – Зеленський
20:51
Лускунчик повертається на українську сцену: це не твір Чайковського
20:46
Кабмін виділив 4,6 мільярда на "тисячі для вчителів", які будуть нараховані вже з січня
20:43
Молдова вводить обмеження на використання електрики в години пік
20:40
Якщо РФ почне тиснути на Курщині, то ЗСУ будуть змушені відійти до весни 2025 року – Bloomberg
20:27
Газ в Європі підскочив в ціні, оскільки Путін сумнівається в укладенні нової транзитної угоди
20:20
У США вчені помітили звʼязок між COVID-19 у вагітних та ризиком аутизму у дітей: звідки це припущення
20:12
Субсидії на оренду житла для переселенців: уряд запускає нову програму
20:05
NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США
19:59
колонкаФормула-1, яку побудував Ньюї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: