Україна використовує лазерну зброю "Тризуб", що може збивати літаки

Українське військо використовує лазерну зброю "Тризуб", яка може збивати літаки на висоті понад 2 кілометри.

Джерело: Interfax-Україна з посиланням на коментар командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського

Пряма мова: "Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки".

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Деталі: Сухаревський зазначив, що цей лазер наразі масштабують та посилюють.

Також він відзначив розвиток дронів-"матки", які несуть легкі ударні дрони.

Пряма мова: "Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив".