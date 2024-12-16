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Украина использует лазерное оружие "Тризуб", которое может сбивать самолеты

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 декабря 2024, 20:31
Украина использует лазерное оружие Тризуб, которое может сбивать самолеты
Вадим Сухаревский. Фото: АрмияInform

Украинское войско использует лазерное оружие "Тризуб", которое может сбивать самолеты на высоте более 2 километров.

Источник: Interfax-Украина со ссылкой на комментарий командующего Сил беспилотных систем Вадима Сухаревского

Прямая речь: "Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты".

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Детали: Сухаревский отметил, что этот лазер сейчас масштабируют и усиливают.

Также он отметил развитие дронов-"матки", которые несут легкие ударные дроны.

Прямая речь: "Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной занесения более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв".

оружиебеспилотникиВооруженные силы
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