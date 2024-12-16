Прокопенко заявив про спробу дискредитації "Азову" через вибори та пояснив, звідки квартири в заступників

Командир бригади Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко заявив про кампанію з дискредитації та пояснив, що квартири в шести його заступників з’явились від мецената, а не від програми житлового забезпечення.

Джерело: Прокопенко у Facebook

Пряма мова Прокопенка: "Стартувала чергова ганебна кампанія з дискредитації "Азову". Чомусь переважна більшість вдає, що війна закінчується, і починає готуватись до виборів. Шкода, що на цей раз замовниками були не росіяни, так низько навіть вони не падали. Розчарую замовника – це абсолютно безперспективно. Ніхто і ніколи не зможе спаплюжити імʼя та славетну історію "Азову".

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Деталі: Командир пояснив, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ може показати журналістам всі процеси забезпечення з нуля.

За його словами, командири та меценати займаються забезпеченням квартирами бійців, чиї помешкання були знищені окупантами.

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Пряма мова: "Наші фонди готові пройти будь-який аудит, і він продемонструє, що із зібраних коштів не було взято жодної копійки на придбання квартир для військовослужбовців "Азову".

Проєкт "Серце Азовсталі" створив програму для захисників Маріупольського гарнізону та забезпечив житлом сотні військовослужбовців, які втратили його на окупованих територіях та отримали важкі поранення. Ті, хто віддав захисту України все, хто роками своїми потом і кров'ю гарантував мир і безпеку українським містам, хто пережив важкі поранення та пройшов російський полон, і чиї помешкання були знищені окупантами, мають повне моральне право отримувати квартири від держави або меценатських програм".

Деталі: Він додав, що у 2025 році всі захисники Маріупольського гарнізону, в тому числі бійці бригади, продовжать отримувати нові квартири, обладнані сучасною фурнітурою та побутовою технікою.

А ті 6 квартир, які отримали заступники Прокопенка, за його словами, не входять до програми житлового забезпечення, "це особиста ініціатива мецената", – додав командир.

Що передувало:

Блогер Мирослав Олешко, який незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і, за даними правоохоронців, займається інформаційно-підривною діяльністю, поширив інформацію про те, що в заступників командира "Азова" зʼявились квартири в одному з найдорожчих ЖК Києва. Ці ж дані написав колишній народний депутат Ігор Мосійчук.