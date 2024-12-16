Прокопенко заявил о попытке дискредитации "Азова" из-за выборов и объяснил, откуда квартиры у заместителей

Командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко заявил о кампании по дискредитации против них и объяснил, что квартиры у шести его заместителей появились от мецената, а не от программы жилищного обеспечения.

Источник: Прокопенко в Facebook

Прямая речь: "Стартовала очередная позорная кампания по дискредитации "Азова". Почему подавляющее большинство делает вид, что война заканчивается, и начинает готовиться к выборам. Жаль, что на этот раз заказчиками были не россияне, так низко даже они не падали. Разочарую заказчика – это абсолютно бесперспективно. Никто и никогда не сможет опорочить имя и славную историю "Азова".

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Детали: Командир объяснил, что 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ может показать журналистам все процессы обеспечения с нуля.

По его словам, командиры и меценаты занимаются обеспечением квартирами бойцов, чьи дома были уничтожены оккупантами.

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Прямая речь: "Наши фонды готовы пройти любой аудит, и он продемонстрирует, что из собранных средств не было взято ни копейки на приобретение квартир для военнослужащих "Азова".

Проект "Сердце Азовстали" создал программу для защитников Мариупольского гарнизона и обеспечил жильем сотни военнослужащих, которые потеряли его на оккупированных территориях и получили тяжелые ранения. Те, кто отдал защите Украины все, кто годами своими потом и кровью гарантировал мир и безопасность украинским городам, кто пережил тяжелые ранения и прошел российский плен, и чьи дома были уничтожены оккупантами, имеют полное моральное право получать квартиры от государства или меценатских программ".

Детали: Он добавил, что в 2025 году все защитники Мариупольского гарнизона, в том числе бойцы бригады, продолжат получать новые квартиры, оборудованные современной фурнитурой и бытовой техникой.

А те 6 квартир, которые получили заместители Прокопенко, по его словам, не входят в программу жилищного обеспечения, "это личная инициатива мецената", – добавил командир.

Что предшествовало:

Блогер Мирослав Олешко, который незаконно выехал из Украины во время полномасштабного вторжения и, по данным правоохранителей, занимается информационно-подрывной деятельностью, распространил информацию о том, что у заместителей командира "Азова" появились квартиры в одном из самых дорогих ЖК Киева. Эти же данные написал бывший народный депутат Игорь Мосийчук.