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Генштаб: На Курщині ворог здійснив 72 штурми

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 грудня 2024, 23:24
Генштаб: На Курщині ворог здійснив 72 штурми
Фото - генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби 16 грудня відбулось 226 бойових зіткнень. У Курській області РФ росіяни штурмували 72 рази.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 16 грудня

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України 24 авіаційних ударів, застосувавши 30 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 570 дронів-камікадзе та здійснили понад 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Куп’янському напрямку противник три рази проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни, у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини.

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На Сіверському напрямку впродовж дня ворог сім разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок, яку успішно відбили наші воїни.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції сил оборони.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 46 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка.

На Курахівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне, десять боєзіткнень – продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 22 наступальних дії неподалік Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямках противник чотири рази атакував в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник протягом доби провів 72 штурми позицій українських підрозділів, п’ять боєзіткнень досі триває. Ворог завдав 6 авіаударів 12 КАБами, здійснив 293 обстріли.

ГенштабКурська область війна
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