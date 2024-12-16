Генштаб: На Курщине враг совершил 72 штурма
На фронте с начала суток 16 декабря состоялось 226 боевых столкновений. В Курской области РФ россияне штурмовали 72 раза.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 16 декабря
Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины 24 авиационных удара, применив 30 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 570 дронов-камикадзе и совершили более 3700 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".
Детали: На Харьковском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили.
На Купянском направлении противник три раза проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Загрызово и Лозовой.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергиевка, Макеевка, Терны, в Серебрянском лесу, и в направлении Чернещины.
На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьиного, Спирного и Северска.
На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боестолкновений вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек, которые успешно отбили наши воины.
На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции сил обороны.
С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 46 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленевка, Песчаное и Украинка.
На Кураховском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное, десять боестолкновений – продолжаются.
На Времовском направлении захватчики осуществили 22 наступательных действия неподалеку Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки.
На Ореховском направлениях противник четыре раза атаковал в районе Новоандреевки.
На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник в течение суток провел 72 штурма позиций украинских подразделений, пять боестолкновений до сих пор продолжается. Враг нанес 6 авиаударов 12 КАБами, совершил 293 обстрела.