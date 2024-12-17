У Москві підірвали генерала, начальника військ радіаційного та хімічного захисту

У столиці Росії – Москві – внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кіріллов та його помічник. Напередодні СБУ заочно повідомила генералу про підозру.

Джерело: російські Telegram-канали, російське пропагандистське видання RT з посиланням на джерела в правоохоронних органах, СБУ, Слідком РФ

Деталі: Вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки виходили з під'їзду.

Реклама:

Внаслідок підриву, за даними російських Telegram-каналів, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його водій (за іншою версією – помічник).

Фото з Telegram-каналу Astra

У Москві пролунав вибух, внаслідок чого померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його водій (за іншою версією – помічник). Відео з російського Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/nowO33pUge — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 17, 2024

Це також підтвердили пропагандистському каналу RT у правоохоронних органах.

РЕКЛАМА:

Пізніше загибель генерала підтвердили також у Слідкомі РФ.

"Вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом житлового будинку. Унаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кіріллов і його помічник", – йдеться в повідомленні.

Фото з Telegram-каналу Astra

За попередніми даними, саморобний вибуховий пристрій було встановлено на електросамокаті, який стояв біля під'їзду.

Фото з Telegram-каналу baza

За даними джерела УП в спецслужбах, підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова є спецоперацією Служби безпеки України.

Напередодні СБУ повідомила, що оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. У повідомленні йдеться саме про генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова (у написанні СБУ – Кіріллова – ред).

"За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів.



Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.



Протягом повномасштабного вторгнення РФ до військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад 2 тисячі військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння", – повідомили в СБУ.