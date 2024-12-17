За ліквідацією генерала хімічних військ РФ стоїть СБУ – джерело

Підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова є спецоперацією Служби безпеки України.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в спецслужбах

Деталі: За словами джерела УП, самокат із вибухівкою був підірваний, коли Кіріллов із помічником заходили в під’їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. За даними нашого співрозмовника, обоє загинули.

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Пряма мова: "Кіріллов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових".

У Москві пролунав вибух, внаслідок чого померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його водій (за іншою версією – помічник). Відео з російського Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/nowO33pUge — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 17, 2024

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Деталі: 17 грудня у столиці Росії - Москві - внаслідок вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його помічник.

Вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд. Було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом

Слідчий комітет Росії кваліфікував як теракт загибель начальника військ РХБЗ ЗС РФ Кіріллова, а також його помічника.

Як пише паблік Baza з посиланням на джерела, слідчі, які займаються цією справою, обурені діями поліцейських і співробітників інших оперативних служб, які опинилися на місці вибуху першими. Місце біля під'їзду тривалий час було не обгороджено, навколо ходили перехожі та мешканці ЖК "Середа", самокат, де, імовірно, було заховано бомбу, лежав на видноті, і його фотографували всі, хто хотів.

Напередодні СБУ заочно повідомила Кіріллову підозру у воєнному злочині. За наказом цього російського генерала з початку повномасштабної війни було зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів.

Упродовж повномасштабного вторгнення РФ до військових госпіталів та інших медзакладів України направлено понад 2 тисячі військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння.