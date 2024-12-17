В Москве подорвали генерала, начальника войск радиационной и химической защиты

В столице России – Москве – в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне СБУ заочно сообщила генералу о подозрении.

Источник: российские Telegram-каналы, российское пропагандистское издание RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах, СБУ, Следком РФ

Детали: Взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины выходили из подъезда.

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В результате подрыва, по данным российскихTelegram-каналов, скончались начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель (по другой версии – помощник).

Фото из Telegram-канала Astra

У Москві пролунав вибух, внаслідок чого померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його водій (за іншою версією – помічник). Відео з російського Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/nowO33pUge — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 17, 2024

Это также подтвердили пропагандистскому каналу RT в правоохранительных органах.

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Позже гибель генерала подтвердили также в Следкоме РФ.

"Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", – говорится в сообщении.

Фото из Telegram-канала Astra

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было установлено на электросамокате, который стоял у подъезда.

Фото из Telegram-канала Baza

По данным источника УП в спецслужбах, подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является спецоперацией Службы безопасности Украины.

Накануне СБУ сообщила, что объявила подозрение российскому генералу, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины. В сообщении говорится именно о генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.

"По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов.

В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.

В течение полномасштабного вторжения РФ в военные госпитали и другие медучреждения Украины направлено более 2 тысяч военных Сил обороны с различными степенями химического отравления", – сообщили в СБУ.