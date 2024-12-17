Сили оборони ліквідували 1 600 окупантів за добу

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 600 російських загарбників, 15 ББМ, 8 артилерійських систем та 4 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Також за минулу добу знищили 34 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 765 110 солдатів, 9 567 танків, 19 751 бойових броньованих машин, 21 159 артилерійських систем, 20 406 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 31 550 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.