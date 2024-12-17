Силы обороны ликвидировали 1 600 оккупантов за сутки
Вторник, 17 декабря 2024, 07:59
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 600 российских захватчиков, 15 ББМ, 8 артиллерийских систем и 4 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Также за минувшие сутки уничтожили 34 БПЛА оперативно-тактического уровня и 70 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
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Всего с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 765 110 солдат, 9 567 танков, 19 751 боевых бронированных машин, 21 159 артиллерийских систем, 20 406 БПЛА оперативно-тактического уровня и 31 550 единиц автомобильной техники и автоцистерн.