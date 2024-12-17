Британія хоче забезпечити Україні якомога сильнішу позицію у 2025 році – Стармер
Велика Британія прагне забезпечити Україні якомога сильнішу позицію у 2025 році, повідомив британський прем’єр Кір Стармер.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Стармера на зустрічі з норвезьким колегою Йонасом Гар Стьоре
Деталі: Британський прем’єр заявив, що посилення позиції України включає використання таких механізмів, як економічні санкції та ініціатива тіньового флоту, для боротьби з критичними джерелами доходів, що фінансують військову машину глави РФ Володимира Путіна.
Лідери Британії та Норвегії погодилися, що непохитна підтримка України з боку країн була посилена в рамках Об'єднаних експедиційних сил (JEF) – угруповання, що складається з найсильніших і найпалкіших прихильників України.
Сторони також обговорили необхідність випереджати нові загрози, в тому числі в кіберпросторі. Обидва прем’єри погодилися, що важливо тісно співпрацювати з союзниками по НАТО в усіх сферах оборони і безпеки.
Передісторія:
- Представники України та Великої Британії 12 грудня провели четвертий раунд переговорів про укладення двосторонньої угоди про "перехід до сильнішого та глибшого партнерства".
- А 16 грудня Норвегія виділила ще 2,7 млрд норвезьких крон (близько $242,38 млн) на посилення морської оборони України.