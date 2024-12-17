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Британія хоче забезпечити Україні якомога сильнішу позицію у 2025 році – Стармер

Ірина Балачук, Уляна КричковськаВівторок, 17 грудня 2024, 08:43
Британія хоче забезпечити Україні якомога сильнішу позицію у 2025 році – Стармер
Британський прем’єр Кір Стармер. Фото з Facebook

Велика Британія прагне забезпечити Україні якомога сильнішу позицію у 2025 році, повідомив британський прем’єр Кір Стармер.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Стармера на зустрічі з норвезьким колегою Йонасом Гар Стьоре

Деталі: Британський прем’єр заявив, що посилення позиції України включає використання таких механізмів, як економічні санкції та ініціатива тіньового флоту, для боротьби з критичними джерелами доходів, що фінансують військову машину глави РФ Володимира Путіна.

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Лідери Британії та Норвегії погодилися, що непохитна підтримка України з боку країн була посилена в рамках Об'єднаних експедиційних сил (JEF) – угруповання, що складається з найсильніших і найпалкіших прихильників України.

Сторони також обговорили необхідність випереджати нові загрози, в тому числі в кіберпросторі. Обидва прем’єри погодилися, що важливо тісно співпрацювати з союзниками по НАТО в усіх сферах оборони і безпеки.

Передісторія:

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Велика БританіяНорвегіядопомога Україні
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