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Британия хочет обеспечить Украине как можно более сильную позицию в 2025 году – Стармер

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяВторник, 17 декабря 2024, 08:43
Британия хочет обеспечить Украине как можно более сильную позицию в 2025 году – Стармер
Британский премьер Кир Стармер. Фото из Facebook

Великобритания стремится обеспечить Украине как можно более сильную позицию в 2025 году, сообщил британский премьер Кир Стармер.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Стармера на встрече с норвежским коллегой Йонасом Гар Стьоре

Детали: Британский премьер заявил, что усиление позиции Украины включает использование таких механизмов, как экономические санкции и инициатива теневого флота, для борьбы с критическими источниками доходов, финансирующими военную машину главы РФ Владимира Путина.

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Лидеры Британии и Норвегии согласились, что непоколебимая поддержка Украины со стороны стран была усилена в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) – группировки, состоящей из самых сильных и горячих сторонников Украины.

Стороны также обсудили необходимость опережать новые угрозы, в том числе в киберпространстве. Оба премьера согласились, что важно тесно сотрудничать с союзниками по НАТО во всех сферах обороны и безопасности.

Предыстория:

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ВеликобританияНорвегияпомощь Украине
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