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За тиждень винищувачі НАТО сім разів піднімали в небо через РФ в небі Балтії 

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 17 грудня 2024, 10:11
За тиждень винищувачі НАТО сім разів піднімали в небо через РФ в небі Балтії 
фото: Міністерство оборони Литви

Минулого тижня винищувачі НАТО, що здійснюють місію повітряного патрулювання в Балтійському регіоні, сім разів піднімалися для ідентифікації та супроводу російських літаків, що порушували правила польотів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Литви

Деталі: Як розповіло Міноборони країни, 11 грудня винищувачі НАТО здійснили вильоти для ідентифікації двох російських літаків-розвідників Іл-20 і одного літака Іл-20, ймовірно, цієї моделі.

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Зазначається, що літаки летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області без плану польоту, без увімкненого радіолокаційного транспондера і без радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами.

Минулого четверга, 12 грудня, літаки повітряного патруля НАТО знову піднімалися у повітря, щоб ідентифікувати Іл-20 і Ту-214ПУ, а також пасажирський літак Іл-18.

Ці літаки летіли з Калінінградської області на материкову частину Росії або у зворотному напрямку без плану польоту, а у Іл-20 не був активований радіолокаційний транспондер.

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13 грудня винищувачі НАТО здійснили виліт для ідентифікації військового літака Іл-76 і двох пасажирських літаків Ту-214, які летіли з Калінінграда на материкову частину Росії без плану польоту.

А в неділю, 15 грудня, було ідентифіковано вантажний літак Ан-72, який летів до Калінінграда без плану польоту і з вимкненим радіолокаційним транспондером.

Місія повітряної поліції Альянсу в країнах Балтії здійснюється з Литви і тимчасово з Латвії, поки на естонській авіабазі проводяться ремонтні роботи.

В один із тижнів серпня 2024 року винищувачі, що виконують функції повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, тричі піднімались на перехоплення російських літаків, які порушували правила польотів.

А на початку грудня під час патрульних вильотів місії НАТО біля повітряного простору Латвії помітили та ідентифікували російські військові літаки.

НАТОРосіяБалтія
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