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За неделю истребители НАТО семь раз поднимали в небо из-за РФ в небе Балтии

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцВторник, 17 декабря 2024, 10:11
За неделю истребители НАТО семь раз поднимали в небо из-за РФ в небе Балтии
фото: Министерство обороны Литвы

На прошлой неделе истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушного патрулирования в Балтийском регионе, семь раз поднимались для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушавших правила полетов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Литвы

Детали: Как рассказало Минобороны страны, 11 декабря истребители НАТО совершили вылеты для идентификации двух российских самолетов-разведчиков Ил-20 и одного самолета Ил-20, вероятно, этой модели.
Отмечается, что самолеты летели в международном воздушном пространстве из Калининградской области без плана полета, без включенного радиолокационного транспондера и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

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В прошлый четверг, 12 декабря, самолеты воздушного патруля НАТО снова поднимались в воздух, чтобы идентифицировать Ил-20 и Ту-214ПУ, а также пассажирский самолет Ил-18.

Эти самолеты летели из Калининградской области на материковую часть России или в обратном направлении без плана полета, а у Ил-20 не был активирован радиолокационный транспондер.

13 декабря истребители НАТО совершили вылет для идентификации военного самолета Ил-76 и двух пассажирских самолетов Ту-214, которые летели из Калининграда на материковую часть России без плана полета.
А в воскресенье, 15 декабря, был идентифицирован грузовой самолет Ан-72, который летел в Калининград без плана полета и с выключенным радиолокационным транспондером.

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Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской авиабазе проводятся ремонтные работы.

В одну из недель августа 2024 года истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались на перехват российских самолетов, которые нарушали правила полетов.

А в начале декабря во время патрульных вылетов миссии НАТО возле воздушного пространства Латвии заметили и идентифицировали российские военные самолеты.

НАТОРосcияБалтия
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