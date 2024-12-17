Армія РФ атакувала цивільне авто у Дніпровському районі Херсона: поранені дві людини
Вівторок, 17 грудня 2024, 10:52
17 грудня російські військові скинули вибухівку з БпЛА на цивільне авто у Дніпровському районі Херсона, внаслідок чого постраждали 51-річний чоловік та 50-річна жінка.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Російські військові зранку атакували з дрона цивільне авто у Дніпровському районі Херсона".
Реклама:
Деталі: Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждали 51-річний чоловік та 50-річна жінка. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення.
Потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
Читайте також: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів