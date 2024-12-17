Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ атаковала гражданское авто в Днепровском районе Херсона: ранены два человека

Анастасия ПроцВторник, 17 декабря 2024, 10:52
Армия РФ атаковала гражданское авто в Днепровском районе Херсона: ранены два человека
Иллюстративное фото: Getty Images

17 декабря российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на гражданское авто в Днепровском районе Херсона, в результате чего пострадали 51-летний мужчина и 50-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Российские военные утром атаковали с дрона гражданское авто в Днепровском районе Херсона".

Реклама:

Детали: Отмечается, что в результате обстрела пострадали 51-летний мужчина и 50-летняя женщина. У них диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения.

Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Читайте также: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

ХерсонбеспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Херсон
Россияне ударили дроном по Херсону – убили мужчину
Россияне атаковали Херсон: 1 погибший, 3 раненых
Вражеские дроны на Херсонщине в воскресенье уже убили мужчину и ранили 6 жителей
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: