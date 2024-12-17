Армия РФ атаковала гражданское авто в Днепровском районе Херсона: ранены два человека
Вторник, 17 декабря 2024, 10:52
17 декабря российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на гражданское авто в Днепровском районе Херсона, в результате чего пострадали 51-летний мужчина и 50-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Российские военные утром атаковали с дрона гражданское авто в Днепровском районе Херсона".
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Детали: Отмечается, что в результате обстрела пострадали 51-летний мужчина и 50-летняя женщина. У них диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, а также осколочные ранения.
Пострадавших госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.
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