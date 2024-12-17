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Президент Фінляндії закликав не квапитися з ідеєю миротворців для України

Іванна Костіна, Анастасія ПроцВівторок, 17 грудня 2024, 11:19
Президент Фінляндії закликав не квапитися з ідеєю миротворців для України
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Фінляндії Олександр Стубб наголосив на необхідності зваженого підходу до ідеї миротворчої місії в Україні, яку обговорюють окремі європейські лідери.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Дослівно: "Олександр Стубб застерігає від забігання наперед, коли європейські лідери обговорюють можливу миротворчу операцію в Україні після досягнення миру".

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Деталі: Стубб представляє Фінляндію в Таллінні на зустрічі країн Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF), де сьогодні обговорюється це питання.

Президент Фінляндії не займає конкретної позиції щодо самої можливої операції.

За словами Стубба, операція потребуватиме дозволу ООН. Крім того, наразі немає миру, і Стубб вважає, що Україні насамперед потрібна зброя.

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На запитання про послання Стубба до Росії, він відповів одним словом: "Відступайте".

Агентство Reuters повідомляло, що генсек НАТО Марк Рютте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі на полях саміту в Брюсселі 18 грудня.

У "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон ймовірно винесе на обговорення лідерів Євросоюзу питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією. 

Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Фінляндіядопомога Україні
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