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Президент Финляндии призвал не торопиться с идеей миротворцев для Украины

Иванна Костина, Анастасия ПроцВторник, 17 декабря 2024, 11:19
Президент Финляндии призвал не торопиться с идеей миротворцев для Украины
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб отметил необходимость взвешенного подхода к идее миротворческой миссии в Украине, которую обсуждают отдельные европейские лидеры.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Дословно: "Александр Стубб предостерегает от забегания вперед, когда европейские лидеры обсуждают возможную миротворческую операцию в Украине после достижения мира".

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Детали: Стубб представляет Финляндию в Таллинне на встрече стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), где сегодня обсуждается этот вопрос.

Президент Финляндии не занимает конкретной позиции относительно самой возможной операции.

По словам Стубба, операция потребует разрешения ООН. Кроме того, пока нет мира, и Стубб считает, что Украине прежде всего нужно оружие.

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На вопрос о послании Стубба к России, он ответил одним словом: "Отступайте".

Агентство Reuters сообщало, что генсек НАТО Марк Рютте соберет на отдельный разговор по ситуации в Украине лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши на полях саммита в Брюсселе 18 декабря.

"Радио Свобода" узнало от источников, что французский президент Эмманюэль Макрон вероятно вынесет на обсуждение лидеров Евросоюза вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины в случае прекращения огня и мирного соглашения между Украиной и Россией.

В то же время собеседники отметили, что тема миротворцев очень "сырая" и находится на уровне идеи.

Финляндияпомощь Украине
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