На узбережжі Кубані виявили нафтові плями після аварії танкерів РФ у Керченській протоці

Нафтопродукти, що розлилися внаслідок аварії двох російських танкерів у Керченській протоці 15 грудня, винесло на узбережжя Краснодарського краю. Місцеві жителі фіксують забруднене нафтою узбережжя та публікують кадри постраждалих від розливу нафтопродуктів птахів.

Джерело: "Интерфакс", "РИА Новости", губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у своєму Telegram-каналі.

Деталі: За словами Кондратьєва, забруднення розтягнулося на кілька десятків кілометрів – від селища Веселівка у Темрюцькому районі до станиці Благовіщенської в Анапі.

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Пряма мова: "Вранці під час моніторингу прибережної зони було зафіксовано плями мазуту. Нафтопродукти винесло на берег на протяжності кількох десятків кілометрів."

Після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці 15 грудня на узбережжя Кубані винесло нафтові плями.



Відео: "Рим Новости" pic.twitter.com/UJO0gavRwA — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 17, 2024

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Деталі: Також він зазначив, що над ліквідацією наслідків забруднення наразі працюють 267 фахівців та 50 одиниць техніки. До робіт залучено сили регіонального загону "Кубань-СПАС", МНС Росії та волонтерів. У двох районах – Темрюцькому та Анапському – розгорнуто оперативні штаби.

Місцеві жителі публікують світлини та відео забрудненого узбережжя, на яких видно нафтові плями та постраждалих птахів.

Передісторія: