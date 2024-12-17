Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На узбережжі Кубані виявили нафтові плями після аварії танкерів РФ у Керченській протоці

Анастасія ПроцВівторок, 17 грудня 2024, 12:12
На узбережжі Кубані виявили нафтові плями після аварії танкерів РФ у Керченській протоці
скрін з відео

Нафтопродукти, що розлилися внаслідок аварії двох російських танкерів у Керченській протоці 15 грудня, винесло на узбережжя Краснодарського краю. Місцеві жителі фіксують забруднене нафтою узбережжя та публікують кадри постраждалих від розливу нафтопродуктів птахів.

Джерело: "Интерфакс", "РИА Новости", губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у своєму Telegram-каналі.

Деталі: За словами Кондратьєва, забруднення розтягнулося на кілька десятків кілометрів – від селища Веселівка у Темрюцькому районі до станиці Благовіщенської в Анапі.

Реклама:

Пряма мова: "Вранці під час моніторингу прибережної зони було зафіксовано плями мазуту. Нафтопродукти винесло на берег на протяжності кількох десятків кілометрів."

РЕКЛАМА:

Деталі: Також він зазначив, що над ліквідацією наслідків забруднення наразі працюють 267 фахівців та 50 одиниць техніки. До робіт залучено сили регіонального загону "Кубань-СПАС", МНС Росії та волонтерів. У двох районах – Темрюцькому та Анапському – розгорнуто оперативні штаби.

Місцеві жителі публікують світлини та відео забрудненого узбережжя, на яких видно нафтові плями та постраждалих птахів.

Передісторія:

  • Вранці 15 грудня у Керченській протоці сталася аварія двох танкерів РФ – "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Судна розламало навпіл, що призвело до витоку мазуту у воду. На борту перебували 12 і 14 членів екіпажу відповідно. Один із членів екіпажу першого танкера загинув. Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи через аварію та розлив нафтопродуктів.

Чорне мореРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я

Зеленський анонсував важливі кадрові рішення

Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Зеленський про Фіцо: Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт

фото"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

Усі новини...
Чорне море
У Росії заявляють про нібито збиття 13 дронів над Чорним морем
Командувач ВМС показав полювання на ворога у Чорному морі
ВМС показали випробування корвета "Іван Мазепа"
Останні новини
20:18
Бізнесмени розповіли, про що говорили на зустрічі із Зеленським
20:00
відео Безуспішне полювання: полярники "Вернадського" показали, як тюлень рятується від хижаків
19:55
Українські дрони склали 96% від усіх БпЛА для Сил оборони – Умєров
19:53
футболСудаков визнаний найкращим гравцем чемпіонату за підсумками 2024 року
19:23
Податківців зобов'яжуть носити камери
19:02
Зеленський доручив розвідці передати Азербайджану факти про катастрофу літака
18:47
Прем'єр Молдови погрожує "Газпрому" арбітражем через припинення поставок газу
18:41
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
18:33
Проросійські хакери атакували сайт МЗС Італії і низки аеропортів
18:19
Зеленський анонсував важливі кадрові рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: