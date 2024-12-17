На побережье Кубани обнаружили нефтяные пятна после аварии танкеров РФ в Керченском проливе
Нефтепродукты, разлитые в результате аварии двух российских танкеров в Керченском проливе 15 декабря, вынесло на побережье Краснодарского края. Местные жители фиксируют загрязненное нефтью побережье и публикуют кадры пострадавших от разлива нефтепродуктов птиц.
Источник: "Интерфакс", "РИА Новости", губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Детали: По словам Кондратьева, загрязнение растянулось на несколько десятков километров - от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.
Прямая речь: "Утром во время мониторинга прибрежной зоны были зафиксированы пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяженности нескольких десятков километров."
Після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці 15 грудня на узбережжя Кубані винесло нафтові плями.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 17, 2024
Відео: "Рим Новости" pic.twitter.com/UJO0gavRwA
Детали: Также он отметил, что над ликвидацией последствий загрязнения сейчас работают 267 специалистов и 50 единиц техники. К работам привлечены силы регионального отряда "Кубань-СПАС", МЧС России и волонтеров. В двух районах – Темрюкском и Анапском – развернуты оперативные штабы.
Местные жители публикуют фотографии и видео загрязненного побережья, на которых видны нефтяные пятна и пострадавшие птицы.
Предыстория:
- Утром 15 декабря в Керченском проливе произошла авария двух танкеров РФ – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Суда разломало пополам, что привело к утечке мазута в воду. На борту находились 12 и 14 членов экипажа соответственно. Один из членов экипажа первого танкера погиб. Следственный комитет России возбудил уголовные дела из-за аварии и разлива нефтепродуктов.