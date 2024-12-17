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На побережье Кубани обнаружили нефтяные пятна после аварии танкеров РФ в Керченском проливе

Анастасия ПроцВторник, 17 декабря 2024, 12:12
На побережье Кубани обнаружили нефтяные пятна после аварии танкеров РФ в Керченском проливе
скрин с видео

Нефтепродукты, разлитые в результате аварии двух российских танкеров в Керченском проливе 15 декабря, вынесло на побережье Краснодарского края. Местные жители фиксируют загрязненное нефтью побережье и публикуют кадры пострадавших от разлива нефтепродуктов птиц.

Источник: "Интерфакс", "РИА Новости", губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Детали: По словам Кондратьева, загрязнение растянулось на несколько десятков километров - от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.

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Прямая речь: "Утром во время мониторинга прибрежной зоны были зафиксированы пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяженности нескольких десятков километров."

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Детали: Также он отметил, что над ликвидацией последствий загрязнения сейчас работают 267 специалистов и 50 единиц техники. К работам привлечены силы регионального отряда "Кубань-СПАС", МЧС России и волонтеров. В двух районах – Темрюкском и Анапском – развернуты оперативные штабы.

Местные жители публикуют фотографии и видео загрязненного побережья, на которых видны нефтяные пятна и пострадавшие птицы.

Предыстория:

  • Утром 15 декабря в Керченском проливе произошла авария двух танкеров РФ – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Суда разломало пополам, что привело к утечке мазута в воду. На борту находились 12 и 14 членов экипажа соответственно. Один из членов экипажа первого танкера погиб. Следственный комитет России возбудил уголовные дела из-за аварии и разлива нефтепродуктов.

Черное мореРосcия
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