На побережье Кубани обнаружили нефтяные пятна после аварии танкеров РФ в Керченском проливе

Нефтепродукты, разлитые в результате аварии двух российских танкеров в Керченском проливе 15 декабря, вынесло на побережье Краснодарского края. Местные жители фиксируют загрязненное нефтью побережье и публикуют кадры пострадавших от разлива нефтепродуктов птиц.

Источник: "Интерфакс", "РИА Новости", губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Детали: По словам Кондратьева, загрязнение растянулось на несколько десятков километров - от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.

Реклама:

Прямая речь: "Утром во время мониторинга прибрежной зоны были зафиксированы пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяженности нескольких десятков километров."

Після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці 15 грудня на узбережжя Кубані винесло нафтові плями.



Відео: "Рим Новости" pic.twitter.com/UJO0gavRwA — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 17, 2024

РЕКЛАМА:

Детали: Также он отметил, что над ликвидацией последствий загрязнения сейчас работают 267 специалистов и 50 единиц техники. К работам привлечены силы регионального отряда "Кубань-СПАС", МЧС России и волонтеров. В двух районах – Темрюкском и Анапском – развернуты оперативные штабы.

Местные жители публикуют фотографии и видео загрязненного побережья, на которых видны нефтяные пятна и пострадавшие птицы.

Предыстория: