ППО збила 20 ворожих дронів у п'яти областях України
У вівторок 17 грудня протиповітряна оборона України знищила два десятки російських дронів у 5 областях, за одним ще триває полювання, 10 – не досягли своїх цілей.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах
Деталі: З 23.00 16 грудня противник атакував Україну 31-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел – РФ.
Станом на 12.00 вівторка, за даними ПС ЗСУ, підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.
Внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БпЛА ще перебуває в повітрі.
Дослівно: "Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.
Бойова робота триває! Дані можуть оновлюватися".