ППО збила 20 ворожих дронів у п'яти областях України

У вівторок 17 грудня протиповітряна оборона України знищила два десятки російських дронів у 5 областях, за одним ще триває полювання, 10 – не досягли своїх цілей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: З 23.00 16 грудня противник атакував Україну 31-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел – РФ.

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Станом на 12.00 вівторка, за даними ПС ЗСУ, підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БпЛА ще перебуває в повітрі.

Дослівно: "Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Бойова робота триває! Дані можуть оновлюватися".