ПВО сбила 20 вражеских дронов в пяти областях Украины

Во вторник 17 декабря противовоздушная оборона Украины уничтожила два десятка российских дронов в 5 областях, за одним еще продолжается охота, 10 - не достигли своих целей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: С 23.00 16 декабря противник атаковал Украину 31-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел - РФ.

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По состоянию на 12.00 вторника, по данным ВС ВСУ, подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Вследствие активного противодействия Сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Один БпЛА еще находится в воздухе.

Дословно: "Воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Боевая работа продолжается! Данные могут обновляться".