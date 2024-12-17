Британська розвідка оцінила втрати Росією танків у війні
Розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії у військовій техніці з початку великої війни у 2022 році, які продовжують зростати.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 17 грудня
Деталі: Британські розвідники зауважили, що з лютого 2022 року Росія втратила понад 3,6 тисячі основних бойових танків і майже 8 тисяч бронемашин.
У розвідці Британії зазначили, що це призвело до використання застарілої і погано обслуговуваної техніки радянських часів зі стратегічних складів.
Росіяни, як зазначили у звіті, вивозять вронетехніку зі сховищ, модернізують її, де це можливо, і відправляють на фронт.
Як акцентували у британській розвідці – знімки підтверджують значне скорочення кількості бронетехніки на танкобазах в Арсеньєві, Буї і Улан-Уде з 2022 року.
Що було раніше:
- На початку грудня розвідка Великої Британії зазначила, що у листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.
- Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році витратила 200 млрд доларів через війну.
- 9 грудня британська розвідка заявила, що внаслідок української атаки в окупованому росіянами Криму було уражено позицію російського зенітного ракетного комплексу С-400.