Британська розвідка оцінила втрати Росією танків у війні

Розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії у військовій техніці з початку великої війни у 2022 році, які продовжують зростати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 17 грудня

Деталі: Британські розвідники зауважили, що з лютого 2022 року Росія втратила понад 3,6 тисячі основних бойових танків і майже 8 тисяч бронемашин.

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У розвідці Британії зазначили, що це призвело до використання застарілої і погано обслуговуваної техніки радянських часів зі стратегічних складів.

Росіяни, як зазначили у звіті, вивозять вронетехніку зі сховищ, модернізують її, де це можливо, і відправляють на фронт.

Як акцентували у британській розвідці – знімки підтверджують значне скорочення кількості бронетехніки на танкобазах в Арсеньєві, Буї і Улан-Уде з 2022 року.

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