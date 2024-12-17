Британская разведка оценила потери Россией танков в войне
Разведка Великобритании проанализировала потери российской армии в военной технике с начала большой войны в 2022 году, которые продолжают расти.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 17 декабря
Детали: Британские разведчики отметили, что с февраля 2022 года Россия потеряла более 3,6 тысячи основных боевых танков и почти 8 тысяч бронемашин.
В разведке Британии отметили, что это привело к использованию устаревшей и плохо обслуживаемой техники советских времен со стратегических складов.
Россияне, как отметили в отчете, вывозят вронетехнику из хранилищ, модернизируют ее, где это возможно, и отправляют на фронт.
Как акцентировали в британской разведке - снимки подтверждают значительное сокращение количества бронетехники на танкобазах в Арсеньеве, Буе и Улан-Удэ с 2022 года.
Что предшествовало:
- В начале декабря разведка Великобритании отметила, что в ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потратила 200 млрд долларов из-за войны.
- 9 декабря британская разведка заявила, что в результате украинской атаки в оккупированном россиянами Крыму была поражена позиция российского зенитного ракетного комплекса С-400.