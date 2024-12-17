Британія посилила тиск на "тіньовий флот" РФ: під санкції потрапили 20 танкерів

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" Росії, націлених на 20 танкерів, що нелегально транспортують російську нафту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на британські ЗМІ

Деталі: "У той час як нафтові доходи Путіна продовжують підживлювати вогонь його незаконної війни, українські сім'ї переживають холодні, темні ночі, часто без опалення, світла і електрики, стаючи мішенню безперервних ракетних атак з боку Росії", – заявив Стармер.

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"Ці санкції посилять тиск на економіку Путіна, що зациклилася на війні", – додав він.

В МЗС Британії уточнили, що сьогоднішні санкції спрямовані на 20 кораблів тіньового флоту, що перевозять незаконну російську нафту, включаючи Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожен з яких перевіз понад чотири мільйони барелів російської нафти в 2024 році.

Наразі Велика Британія запровадила санкції проти понад 100 кораблів, які використовуються для транспортування російських енергоносіїв, у тому числі 93 нафтових танкерів.

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Водночас Стармер також повідомив про підтримку України у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів для ремонту її енергетичної мережі.

Нагадаємо, Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.

А група з 12 держав, які входять до формату Нордично-Балтійської вісімки "плюс", домовилась посилити моніторинг за суднами, які можуть входити до так званого тіньового флоту Росії.