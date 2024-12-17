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Британия усилила давление на "теневой флот" РФ: под санкции попали 20 танкеров

Иванна Костина, Анастасия ПроцВторник, 17 декабря 2024, 15:36
Британия усилила давление на теневой флот РФ: под санкции попали 20 танкеров
Иллюстративное фото: Getty Images 

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете санкций против "теневого флота" России, направленных на 20 танкеров, которые нелегально транспортируют российскую нефть.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на британские СМИ

Детали: "В то время как нефтяные доходы Путина продолжают подпитывать огонь его незаконной войны, украинские семьи переживают холодные, темные ночи, часто без отопления, света и электричества, становясь мишенью непрерывных ракетных атак со стороны России", – заявил Стармер.

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"Эти санкции усилят давление на экономику Путина, зациклившуюся на войне", – добавил он.

В МИД Британии уточнили, что сегодняшние санкции направлены на 20 кораблей теневого флота, перевозящих незаконную российскую нефть, включая Ocean Faye, Andaman Skies и Mianzimu, каждый из которых перевез более четырех миллионов баррелей российской нефти в 2024 году.

Сейчас Великобритания ввела санкции против более 100 кораблей, используемых для транспортировки российских энергоносителей, в том числе 93 нефтяных танкеров.

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В то же время Стармер также сообщил о поддержке Украины в размере 35 миллионов фунтов стерлингов для ремонта ее энергетической сети.

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.

А группа из 12 государств, входящих в формат Нордическо-Балтийской восьмерки "плюс", договорилась усилить мониторинг за судами, которые могут входить в так называемый теневой флот России.

ВеликобританияРосcияфлот
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