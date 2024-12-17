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Викрили групу військових, які збирали для ворога дані про літаки F-16

Валентина РоманенкоВівторок, 17 грудня 2024, 15:54
Викрили групу військових, які збирали для ворога дані про літаки F-16
колаж УП

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили групу осіб, які збирали для ворога дані про військові літаки F-16.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ

Деталі: За даними слідства, військовослужбовець, будучи проросійськи налаштованим, погодився надавати допомогу співробітнику розвідувального центру головного управління Генштабу міністерства оборони РФ.

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Він збирав і передавав дані про дислокацію, пересування підрозділів та військової техніки Збройних сил України на території Дніпропетровської та інших областей, місцезнаходження органів влади і органів військового управління для нанесення ракетних та авіаційних ударів.

Пріоритетним завданням від ворога було встановлення місць розміщення особового складу й військової техніки української армії, у тому числі базування винищувачів F-16.

У прокуратурі зазгначають, що для отримання інформації підозрюваний "втемну" залучив трьох знайомих військовослужбовців – сказав їм, що працює на українські спецслужби. Зв’язок вони тримали через чат у месенджері Telegram.

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Чоловіків затримали на Дніпропетровщині. Під час обшуку за місцями їх проживання вилучили речові докази, які підтверджують протиправну діяльність на користь держави-агресора.

В залежності від вчинених злочинів одному з фігурантів інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, ще трьом – несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Повідомляється, що наразі усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи. Одному – тримання під вартою без права внесення застави, інших взято під варту з визначенням застави.

Водночас СБУ стверджує, що в мережі діяло 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них – дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою.

Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на резидента (керівника) агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені "документи прикриття", на кшталт фейкового "посвідчення волонтера" та "активіста-антикорупціонера", – додають у спецслужбі.

 
 

Дослівно СБУ: "Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок, затримала організатора та повідомила про підозру його ключовим спільникам. Наразі вирішується питання про оголошення підозри іншим учасникам мережі".

винищувачіОфіс генпрокурораДніпропетровська областьСБУ
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