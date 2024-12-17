Разоблачена группа военных, которые собирали для врага данные о самолетах F-16

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили группу лиц, которые собирали для врага данные о военных самолетах F-16.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ

Детали: По данным следствия, военнослужащий, будучи пророссийски настроенным, согласился оказывать помощь сотруднику разведывательного центра главного управления Генштаба министерства обороны РФ.

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Он собирал и передавал данные о дислокации, передвижении подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины на территории Днепропетровской и других областей, местонахождение органов власти и органов военного управления для нанесения ракетных и авиационных ударов.

Приоритетной задачей от врага было установление мест размещения личного состава и военной техники украинской армии, в том числе базирования истребителей F-16.

В прокуратуре отмечают, что для получения информации подозреваемый "втемную" привлек трех знакомых военнослужащих - сказал им, что работает на украинские спецслужбы. Связь они держали через чат в мессенджере Telegram.

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Мужчин задержали на Днепропетровщине. Во время обыска по местам их проживания изъяли вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в пользу государства-агрессора.

В зависимости от совершенных преступлений одному из фигурантов инкриминируется государственная измена, совершенная в условиях военного положения, еще троим - несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Сообщается, что сейчас всем четырем подозреваемым избраны меры пресечения. Одному - содержание под стражей без права внесения залога, другие взяты под стражу с определением залога.

В то же время СБУ утверждает, что в сети действовало 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них - дезертиры, которые самовольно оставили подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой.

Участники вражеской ячейки действовали отдельно друг от друга и замыкались на резидента (руководителя) агентурной группы, который находился на Днепропетровщине. Для конспирации он использовал поддельные "документы прикрытия", вроде фейкового "удостоверения волонтера" и "активиста-антикоррупционера", - добавляют в спецслужбе.

Дословно СБУ: "Военная контрразведка Службы безопасности заблаговременно разоблачила всю вражескую ячейку, задержала организатора и сообщила о подозрении его ключевым сообщникам. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам сети".