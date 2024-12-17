Захисники можуть потрапити в оточення біля Великої Новосілки – DeepState
Російські окупанти продовжують зрізати Времівський виступ на Донеччині, що загрожує оточенню українських сил в районі Великої Новосілки Донецької області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Найскладніша ситуація в районі Великої Новосілки зараз на відтинку Макарівка-Благодатне-Сторожове.
Після захоплення Благодатного противник постійно стягує піхоту в село малими групами, а також продовжує штурмові дії між Сторожовим і Макарівкою, щоб відрізати останнє, адже воно їм ніяк не дається.
Окремо прослідковуються спроби заходити в саме Сторожове, щоб там також зайняти позиції і закріпитися".
Деталі: У DeepState повідомили, що всі рухи окупантів направлені на огортання Великої Новосілки, перекриття логістики і з часом окупації селища.
Зокрема, декілька днів тому був здійснений накат на Новий Комар і частково він був успішний, адже росіяни змогли засісти в селі.
Водночас аналітики вважають, що наразі найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки.
Позиція ворога між Сторожовим та Макарівкою pic.twitter.com/WS3mXuvJmF— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 17, 2024