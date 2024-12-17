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Захисники можуть потрапити в оточення біля Великої Новосілки – DeepState

Альона Мазуренко Вівторок, 17 грудня 2024, 17:01
Захисники можуть потрапити в оточення біля Великої Новосілки – DeepState
deepstatemap станом на 17 грудня

Російські окупанти продовжують зрізати Времівський виступ на Донеччині, що загрожує оточенню українських сил в районі Великої Новосілки Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Найскладніша ситуація в районі Великої Новосілки зараз на відтинку Макарівка-Благодатне-Сторожове.

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Після захоплення Благодатного противник постійно стягує піхоту в село малими групами, а також продовжує штурмові дії між Сторожовим і Макарівкою, щоб відрізати останнє, адже воно їм ніяк не дається.

Окремо прослідковуються спроби заходити в саме Сторожове, щоб там також зайняти позиції і закріпитися".

Деталі: У DeepState повідомили, що всі рухи окупантів направлені на огортання Великої Новосілки, перекриття логістики і з часом окупації селища.

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Зокрема, декілька днів тому був здійснений накат на Новий Комар і частково він був успішний, адже росіяни змогли засісти в селі.

Водночас аналітики вважають, що наразі найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки.

війнаДонецька областьокупаціяЗбройні сили
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