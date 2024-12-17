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Защитники могут попасть в окружение возле Великой Новоселки – DeepState

Алена МазуренкоВторник, 17 декабря 2024, 17:01
Защитники могут попасть в окружение возле Великой Новоселки – DeepState
deepstatemap по состоянию на 17 декабря

Российские оккупанты продолжают срезать Времовский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских сил в районе Великой Новоселки Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Самая сложная ситуация в районе Великой Новоселки сейчас на отрезке Макаровка-Благодатное-Сторожевое.

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После захвата Благодатного противник постоянно стягивает пехоту в село малыми группами, а также продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой, чтобы отрезать последнее, ведь оно им никак не дается.

Отдельно прослеживаются попытки заходить в само Сторожевое, чтобы там также занять позиции и закрепиться".

Детали: В DeepState сообщили, что все движения оккупантов направлены на окутывание Большой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка.

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В частности, несколько дней назад был осуществлен накат на Новый Комар и частично он был успешен, ведь россияне смогли засесть в селе.

В то же время аналитики считают, что сейчас наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки.

войнаДонецкая областьоккупацияВооруженные силы
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