Защитники могут попасть в окружение возле Великой Новоселки – DeepState

Российские оккупанты продолжают срезать Времовский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских сил в районе Великой Новоселки Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Самая сложная ситуация в районе Великой Новоселки сейчас на отрезке Макаровка-Благодатное-Сторожевое.

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После захвата Благодатного противник постоянно стягивает пехоту в село малыми группами, а также продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой, чтобы отрезать последнее, ведь оно им никак не дается.

Отдельно прослеживаются попытки заходить в само Сторожевое, чтобы там также занять позиции и закрепиться".

Детали: В DeepState сообщили, что все движения оккупантов направлены на окутывание Большой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка.

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В частности, несколько дней назад был осуществлен накат на Новый Комар и частично он был успешен, ведь россияне смогли засесть в селе.

В то же время аналитики считают, что сейчас наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки.