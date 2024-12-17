Курська дуга 2.0: морпіхи показали кладовище знищеної військової техніки РФ

За час роботи в районі Новоіванівки та Зеленого Шляху в рамках Курської операції миколаївські морпіхи знищили три десятки ворожої бронетехніки.

Джерело: пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у соцмережах

Деталі: Морпіхи показали кладовище знищеної російської військової техніки на Курщині в зоні відповідальності своєї бригади.

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Зазначається, що лише вогневими засобами морпіхів 36-ої було знищено: 30 одиниць бронетехніки, 2 танки, 28 одиниць колісної техніки та 2 – спецтехніки.