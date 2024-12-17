Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Курська дуга 2.0: морпіхи показали кладовище знищеної військової техніки РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 17 грудня 2024, 17:38
Курська дуга 2.0: морпіхи показали кладовище знищеної військової техніки РФ
скриншот

За час роботи в районі Новоіванівки та Зеленого Шляху в рамках Курської операції миколаївські морпіхи знищили три десятки ворожої бронетехніки.

Джерело: пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у соцмережах

Деталі: Морпіхи показали кладовище знищеної російської військової техніки на Курщині в зоні відповідальності своєї бригади.

Реклама:

Зазначається, що лише вогневими засобами морпіхів 36-ої було знищено: 30 одиниць бронетехніки, 2 танки, 28 одиниць колісної техніки та 2 – спецтехніки.

Курська область Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW

США в понеділок оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,25 млрд – AP

Фіцо накинувся на Зеленського і погрожує відповіддю на зупинку транзиту газу

NYT: В Україні можуть закінчуватися запаси ракет ATACMS від США

Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через ураження зброєю

Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів

Усі новини...
Курська область
В ГУР розповіли, як воюють північнокорейці на Курщині
Україна втратила половину територій, які контролювала на Курщині, ЗСУ перейшли до оборони – The Economist
CCО показали, як знищують військових КНДР на Курщині: 50 солдатів за три дні
Останні новини
08:10
За добу Збройні сили України знешкодили 1 690 окупантів – Генштаб
07:56
біатлонРіздвяна гонка 2024: чергова спроба Джими та Підручного підкорити Гельзенкірхен
07:47
Трамп заявив, що лише він може домовитися з TikTok, і закликав суд відкласти його заборону
06:42
Росіяни збили пасажирський літак, а потім випустили святкове відео, де ППО збиває Санту
05:46
Росія нарощує виробництво "Шахедів" для зимової кампанії проти України – ISW
04:49
автоспортБондарев: Багато людей вважають, що академія Williams – це якийсь навчальний заклад, але це не так
04:44
Росіяни на окупованих територіях створюють у школах класи для збирання дронів – ЦНС
03:50
У РФ заявили про поранених і руйнування внаслідок атаки українських дронів по Бєлгородщині
02:59
На території України перебувають близько 600 тисяч російських солдатів – ГУР
01:58
БоксАтлас: Я раджу Усику завершити кар'єру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: