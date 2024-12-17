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Курская дуга 2.0: морпехи показали кладбище уничтоженной военной техники РФ

Валентина РоманенкоВторник, 17 декабря 2024, 17:38
Курская дуга 2.0: морпехи показали кладбище уничтоженной военной техники РФ
скриншот

За время работы в районе Новоивановки и Зеленого Шляха в рамках Курской операции николаевские морпехи уничтожили три десятка вражеской бронетехники.

Источник: пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в соцсетях

Детали: Морпехи показали кладбище уничтоженной российской военной техники на Курщине в зоне ответственности своей бригады.

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Отмечается, что только огневыми средствами морпехов 36-й было уничтожено: 30 единиц бронетехники, 2 танка, 28 единиц колесной техники и 2 - спецтехники.

Курская область Вооруженные силывойна
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