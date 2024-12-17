Єрмак: Переговори розпочнуться лише тоді, коли Росія не матиме ресурсу на війну

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що для України принципово не починати перемовини про припинення поточної фази війни доти, доки Росія має ресурс на неї.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Єрмака під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад

Деталі: "Переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну", – заявив Єрмак.

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Єрмак наголосив, що Київ бачить можливість лише "миру через силу" і саме з цих міркувань готували "план перемоги".

Перед цим в інтерв’ю "Суспільному" Єрмак заявив, що Україна зараз не готова починати якісь перемовини з Росією, оскільки не відчуває достатньої підтримки з боку Заходу, аби вести їх із сильної позиції.

Також він запевнив, що для Зеленського "неприйнятна мова ультиматумів" і за нього "не буде ніяких нових "Мінськів" і "нормандських форматів".

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Президент України Володимир Зеленський на цьому ж заході укотре розкритикував угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана за спроби "посередництва", наголосивши, що той не має важелів впливу на державу-агресора.