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Єрмак: Переговори розпочнуться лише тоді, коли Росія не матиме ресурсу на війну

Марія Ємець, Тетяна ОлійникВівторок, 17 грудня 2024, 18:10
Єрмак: Переговори розпочнуться лише тоді, коли Росія не матиме ресурсу на війну
Андрій Єрмак. Фото - Getty Images

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що для України принципово не починати перемовини про припинення поточної фази війни доти, доки Росія має ресурс на неї.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Єрмака під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад

Деталі: "Переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну", – заявив Єрмак.

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Єрмак наголосив, що Київ бачить можливість лише "миру через силу" і саме з цих міркувань готували "план перемоги".

Перед цим в інтерв’ю "Суспільному" Єрмак заявив, що Україна зараз не готова починати якісь перемовини з Росією, оскільки не відчуває достатньої підтримки з боку Заходу, аби вести їх із сильної позиції. 

Також він запевнив, що для Зеленського "неприйнятна мова ультиматумів" і за нього "не буде ніяких нових "Мінськів" і "нормандських форматів". 

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Президент України Володимир Зеленський на цьому ж заході укотре розкритикував угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана за спроби "посередництва", наголосивши, що той не має важелів впливу на державу-агресора.

війнапереговориАндрій Єрмак
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