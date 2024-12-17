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Ермак: Переговоры начнутся только тогда, когда Россия не будет иметь ресурса на войну

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 17 декабря 2024, 18:10
Ермак: Переговоры начнутся только тогда, когда Россия не будет иметь ресурса на войну
Андрей Ермак. Фото - Getty Images

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для Украины принципиально не начинать переговоры о прекращении текущей фазы войны до тех пор, пока у России остается ресурс на нее.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Ермака во время заседания Конгресса местных и региональных властей

Детали: "Переговоры об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у врага не станет ресурсов продолжать войну", – заявил Ермак.

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Ермак отметил, что Киев видит возможность только "мира через силу" и именно из этих соображений готовили "план победы".

Перед этим в интервью "Суспільному" Ермак заявил, что Украина сейчас не готова начинать какие-то переговоры с Россией, поскольку не чувствует достаточной поддержки со стороны Запада, чтобы вести их с сильной позиции.

Также он заверил, что для Зеленского "неприемлем язык ультиматумов" и при нем "не будет никаких новых „Минсков" и „нормандских форматов".

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Президент Украины Владимир Зеленский на этом же мероприятии в очередной раз раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за попытки "посредничества", подчеркнув, что тот не имеет рычагов влияния на государство-агрессора.

войнапереговорыАндрей Ермак
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