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Rheinmetall отримала замовлення на ще 20 БМП Marder для України до середини 2025 року

Марія Ємець, Альона Мазуренко Вівторок, 17 грудня 2024, 19:54
Rheinmetall отримала замовлення на ще 20 БМП Marder для України до середини 2025 року

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав замовлення на ще 20 БМП Marder для України – за кошти Німеччини, машини мають надійти протягом першої половини 2025 року. 

Джерело: "Європейська правда", пресслужба компанії

Деталі: У Rheinmetall повідомили, що у грудні 2024 року отримали замовлення на двадцять машин Marder 1A3, що призначені для України, а фінансування забезпечує Німеччина. Постачання заплановане на першу половину 2025 року.

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Конкретну вартість контракту не розкривають, але зазначили, що йдеться про суму на десятки мільйонів євро. 

У компанії зазначили, що вже передали для сил оборони України сотні БМП Marder.

Модель 1A3 оснащена додатковим лазерним далекоміром, що забезпечує точніше наведення та ураження цілей. Перші 20 машин такої моделі передали як німецьку допомогу Україні в березні 2023 року, після чого були наступні такі поставки.

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Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Києва оголосив, що серед зброї, яку ФРН передасть у грудні, буде вже шоста система IRIS-T, пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard.

На початку листопада генсек НАТО розкрив, що Rheinmetall невдовзі добудує другий військовий завод в Україні.

Збройні силизброявійнаУкраїна
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