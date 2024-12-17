Британія виділила близько 42 на млн євро на термінову підтримку енергетики України

Сполучене Королівство оголосило про виділення 35 млн фунтів стерлінгів (близько 42 млн євро) на термінову підтримку для української енергосистеми та найбільш вразливих категорій населення.

Джерело: пресслужба уряду Британії, "Європейська правда"

Деталі: 20 млн фунтів від загальної суми призначені для невідкладних потреб для підтримки функціонування енергосистеми – ремонту пошкодженої інфраструктури, створення додаткових потужностей для генерації та захисту об’єктів енергетичної інфраструктури.

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Зокрема, йдеться про проєкт, що забезпечить генерацію додаткових 20 МВт, цих обсягів достатньо для близько 20 тисяч домогосподарств.

15 млн фунтів призначені на гуманітарну допомогу для найбільш вразливих категорій населення. З них 5 млн фунтів нададуть через проєкти ЮНІСЕФ, а 10 млн – через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на зимове облаштування місць колективного проживання для вимушених переселенців та "зимову" грошову підтримку.

Також 17 грудня Британія розширила санкції проти "тіньового флоту" Росії.

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Естонія нещодавно анонсувала додаткові 200 тисяч євро схожої допомоги для України.