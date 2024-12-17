Британия выделила около 42 на млн евро на срочную поддержку энергетики Украины

Соединенное Королевство объявило о выделении 35 млн фунтов стерлингов (около 42 млн евро) на срочную поддержку для украинской энергосистемы и наиболее уязвимых категорий населения.

Источник: пресс-служба правительства Великобритании, "Европейская правда"

Детали: 20 млн фунтов от общей суммы предназначены для неотложных нужд для поддержки функционирования энергосистемы – ремонта поврежденной инфраструктуры, создания дополнительных мощностей для генерации и защиты объектов энергетической инфраструктуры.

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В частности, речь идет о проекте, который обеспечит генерацию дополнительных 20 МВт, этих объемов достаточно для около 20 тысяч домохозяйств.

15 млн фунтов предназначены на гуманитарную помощь для наиболее уязвимых категорий населения. Из них 5 млн фунтов предоставят через проекты ЮНИСЕФ, а 10 млн – через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на зимнее обустройство мест коллективного проживания для вынужденных переселенцев и "зимнюю" денежную поддержку.

Также 17 декабря Великобритания расширила санкции против "теневого флота" России.

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Эстония недавно анонсировала дополнительные 200 тысяч евро похожей помощи для Украины.