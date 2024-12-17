Окупаційна влада попередила про відключення мобільного інтернету в Криму
Вівторок, 17 грудня 2024, 20:21
Жителів тимчасово окупованого Кримського півострова попередили про можливі відключення мобільного інтернету з 17 грудня.
Джерело: окупаційний Мінінформ Криму, "Суспільне Крим", "Крим Реалії"
Деталі: Відключення стосуватиметься всіх операторів на півострові, включно з тими, що працюють у материковій частині РФ та на тимчасово окупованих територіях України.
Реклама:
У відомстві додали, що інтернет-провайдери та мобільний зв'язок працюватимуть у звичайному режимі.
Обмеження мобільного інтернету можуть бути в будь-який час доби, а не тільки вночі.
Місцеві жителі повідомили "Суспільне Крим", що мобільний інтернет на півострові постійно працює з перебоями. Вночі мережі майже немає взагалі.