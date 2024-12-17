Оккупационные власти предупредили об отключении мобильного интернета в Крыму

Жителей временно оккупированного Крымского полуострова предупредили о возможных отключениях мобильного интернета с 17 декабря.

Источник: оккупационный Мининформ Крыма, "Суспільне Крим", "Крым Реалии"

Детали: Отключение будет касаться всех операторов на полуострове, включая тех, которые работают в материковой части РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

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В ведомстве добавили, что интернет-провайдеры и мобильная связь будут работать в обычном режиме.

Ограничения мобильного интернета могут быть в любое время суток, а не только ночью.

Местные жители сообщили "Суспільне Крим", что мобильный интернет на полуострове постоянно работает с перебоями. Ночью сети почти нет вообще.