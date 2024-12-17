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Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини в окупованому Криму

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 17 грудня 2024, 21:27
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини в окупованому Криму
Фото: Getty Images

Генеральна асамблея ООН у вівторок, 17 грудня, ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на постійного представника України при ООН Сергій Кислиця

Деталі: За резолюцію Генасамблеї ООН про права людини в окупованому Криму проголосувала 81 країна, 80 – утрималися.

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Проти документа виступили 14 країн: Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Іран, Китай, Куба, Малі, Нікарагуа, Нігер, Північна Корея, Росія, Судан та Зімбабве.

 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Генеральній асамблеї ООН та державам-членам, які ухвалили резолюцію про порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

"Цьогорічний документ додає фокусу на жорстокому поводженні Росії з українськими військовополоненими та тортурах над ними, а також на необхідності повернення примусово депортованих українських дітей", – наголосив Сибіга.

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За його словами, міжнародна спільнота твердо стоїть на боці України та міжнародного права, глобальна підтримка України "залишається непохитною".

Генеральна асамблея ООН з 2016 року щорічно ухвалює резолюції "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". До неї постійно додають нові формулювання.

ООНКрим
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