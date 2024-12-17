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Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о правах человека в оккупированном Крыму

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 17 декабря 2024, 21:27
Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о правах человека в оккупированном Крыму
Фото: Getty Images

Генеральная ассамблея ООН во вторник, 17 декабря, приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергей Кислица

Детали: За резолюцию Генассамблеи ООН о правах человека в оккупированном Крыму проголосовала 81 страна, 80 – воздержались.

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Против документа выступили 14 стран: Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Иран, Китай, Куба, Мали, Никарагуа, Нигер, Северная Корея, Россия, Судан и Зимбабве и Эритрея.

 

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Генеральную ассамблею ООН и государства-члены, которые приняли резолюцию о нарушении Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

"Нынешний документ добавляет фокус на жестоком обращении России с украинскими военнопленными и пытках над ними, а также на необходимости возвращения принудительно депортированных украинских детей", – подчеркнул Сибига.

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По его словам, международное сообщество твердо стоит на стороне Украины и международного права, глобальная поддержка Украины "остается непоколебимой".

Генеральная ассамблея ООН с 2016 года ежегодно принимает резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". В нее постоянно добавляют новые формулировки.

ООНКрым
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