Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о правах человека в оккупированном Крыму

Генеральная ассамблея ООН во вторник, 17 декабря, приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергей Кислица

Детали: За резолюцию Генассамблеи ООН о правах человека в оккупированном Крыму проголосовала 81 страна, 80 – воздержались.

Против документа выступили 14 стран: Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Иран, Китай, Куба, Мали, Никарагуа, Нигер, Северная Корея, Россия, Судан и Зимбабве и Эритрея.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Генеральную ассамблею ООН и государства-члены, которые приняли резолюцию о нарушении Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

"Нынешний документ добавляет фокус на жестоком обращении России с украинскими военнопленными и пытках над ними, а также на необходимости возвращения принудительно депортированных украинских детей", – подчеркнул Сибига.

Grateful to UN General Assembly and all member states who adopted the resolution on Russia’s human rights violations in Ukraine’s temporarily occupied territories. The document demands Russia to cease its war of aggression and withdraw all of its armed forces from our territory. pic.twitter.com/aDVGxXIsqK