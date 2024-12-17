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Медіарух закликав Раду не ухвалювати законопроєкт, який несе загрозу для свободи слова

Тетяна ОлійникВівторок, 17 грудня 2024, 22:10
Медіарух закликав Раду не ухвалювати законопроєкт, який несе загрозу для свободи слова
Фото - Getty Images

Український Медіарух, медійні та правозахисні організації закликали Верховну Раду не підтримувати законопроєкт №10242  у його нинішній редакції, адже він може нести значні загрози для свободи слова.

Джерело: заява Медіаруху, оприлюднена Інститутом масової інформації 

Деталі: Зазначається, що у законопроєкті не враховані критичні зауваження щодо необхідності запровадження ефективних механізмів захисту для осіб, які розголошують конфіденційну інформацію в інтересах суспільства, зокрема журналістів та викривачів корупції.

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Документ пропонує впровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження закритих даних із реєстрів. Спершу мова йшла про 8 років ув'язнення, до другого читання зменшили до 5.

Дослівно: "Ми, учасники Медіаруху, а також медійні та правозахисні громадські організації України повторюємо свій заклик до народних депутатів України відмовитися від підтримки законопроєкту №10242 у його нинішній редакції. Цей законопроєкт продовжує нести значні загрози для свободи слова, роботи журналістів, захисту журналістських джерел та викривачів корупції в Україні.

Його оновлена редакція, пропонована для голосування, не усунула ризиків, на яких ми наголошували у попередній заяві від 2 грудня 2024 року. Законопроєкт посилює кримінальну відповідальність щодо несанкціонованого розповсюдження конфіденційної інформації".

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Деталі: "Як наголошують журналісти, попри зменшення відповідної санкції, пропоноване покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі за подібні дії під час правового режиму воєнного стану залишається непропорційним".

Дослівно: "Саме тому положення законопроєкту № 10242 у його оновленій редакції продовжують суперечити принципам свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів, закріпленим у міжнародних документах, включно з нещодавно ухваленим Європейським актом про свободу медіа.

Кримінальна відповідальність за розголошення конфіденційних відомостей з реєстрів має супроводжуватися створенням надійних механізмів захисту журналістів та викривачів корупції.

Закликаємо народних депутатів не голосувати за законопроєкт №10242, а представників Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності до справжнього діалогу з представниками медійної спільноти з метою вдосконалення системи кримінального законодавства у цій сфері. Будь-які нові норми, запроваджені подібними законопроєктами, мають справді захищати державу від ризиків, пов’язаних з торгівлею даними та масовими витоками інформації, а не обмежувати можливості суспільного контролю за владою та сприяти створенню атмосфери страху серед журналістів".

Довідково: Медіарух – спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Медіарух було започатковано 5 лютого 2019 року. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали "UA: Перший", "Українське радіо", "Громадське радіо", ІА "Укрінформ", ІА "Інтерфакс-Україна", Liga.net, "Дзеркало тижня. Україна", НВ, "Цензор.нет", 5 канал, "Український тиждень", Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежна медійна рада, "Детектор медіа", Інститут масової інформації, "Інтерньюз Україна", Центр демократії та верховенства права, Фундація "Суспільність", Національна асоціація медіа, Донецький інститут інформації, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Центр прав людини Zmina.

Згодом доєдналися інші організації та окремі журналісти – загалом понад 70 учасників. 16 листопада 2021 року представники провідних медіа закликали журналістів об'єднуватися у професійну спільноту "Медіарух" для протистояння політичному та комерційному тиску на свободу слова. Ініціаторами заяви виступили 29 журналістів та експертів, їхні імена доступні за посиланням.

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