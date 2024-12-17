Медиарух призвал Раду не принимать законопроект, который несет угрозу для свободы слова

Украинский Медиарух, медийные и правозащитные организации призвали Верховную Раду не поддерживать законопроект №10242 в его нынешней редакции, ведь он может нести значительные угрозы для свободы слова.

Источник: заявление Медиаруху, обнародованное Институтом массовой информации

Детали: Отмечается, что в законопроекте не учтены критические замечания о необходимости введения эффективных механизмов защиты для лиц, которые разглашают конфиденциальную информацию в интересах общества, в частности журналистов и обличителей коррупции.

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Документ предлагает ввести уголовную ответственность за распространение закрытых данных из реестров. Сначала речь шла о 8 годах заключения, ко второму чтению уменьшили до 5.

Дословно: "Мы, участники Медиаруху, а также медийные и правозащитные общественные организации Украины повторяем свой призыв к народным депутатам Украины отказаться от поддержки законопроекта №10242 в его нынешней редакции. Этот законопроект продолжает нести значительные угрозы для свободы слова, работы журналистов, защиты журналистских источников и обличителей коррупции в Украине.

Его обновленная редакция, предлагаемая для голосования, не устранила рисков, которые мы отмечали в предыдущем заявлении от 2 декабря 2024 года. Законопроект усиливает уголовную ответственность за несанкционированное распространение конфиденциальной информации".

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Детали: "Как отмечают журналисты, несмотря на уменьшение соответствующей санкции, предлагаемое наказание в виде до 5 лет лишения свободы за подобные действия во время правового режима военного положения остается непропорциональным".

Дословно: "Именно поэтому положения законопроекта № 10242 в его обновленной редакции продолжают противоречить принципам свободы слова, защиты журналистских источников и обличителей, закрепленным в международных документах, включая недавно принятый Европейский акт о свободе медиа.

Уголовная ответственность за разглашение конфиденциальных сведений из реестров должна сопровождаться созданием надежных механизмов защиты журналистов и обличителей коррупции.

Призываем народных депутатов не голосовать за законопроект №10242, а представителей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности к настоящему диалогу с представителями медийного сообщества с целью совершенствования системы уголовного законодательства в этой сфере. Любые новые нормы, введенные подобными законопроектами, должны действительно защищать государство от рисков, связанных с торговлей данными и массовыми утечками информации, а не ограничивать возможности общественного контроля за властью и способствовать созданию атмосферы страха среди журналистов".

Справка: Медиарух – сообщество, объединившее журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций. Медиадвижение было основано 5 февраля 2019 года. Первыми подписантами меморандума Медиадвижения стали "UA: Первый", "Украинское радио", "Громадське радіо", ИА "Укринформ", ИА "Интерфакс-Украина", Liga.net, "Зеркало недели. Украина", НВ, "Цензор.нет", 5 канал, "Український тиждень", Opinion, ряд региональных медиа, общественные организации Независимый медийный совет, "Детектор медиа", Институт массовой информации, "Интерньюс Украина", Центр демократии и верховенства права, Фонд "Суспільність", Национальная ассоциация медиа, Донецкий институт информации, Институт демократии имени Пилипа Орлика, Центр прав человека Zmina.

Впоследствии присоединились другие организации и отдельные журналисты – всего более 70 участников. 16 ноября 2021 года представители ведущих медиа призвали журналистов объединяться в профессиональное сообщество "Медиарух" для противостояния политическому и коммерческому давлению на свободу слова. Инициаторами заявления выступили 29 журналистов и экспертов, их имена доступны по ссылке.