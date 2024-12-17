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СМИ: Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины планирует визит в Киев в январе

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 17 декабря 2024, 22:49
СМИ: Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины планирует визит в Киев в январе
кит келлог. фото: Getty Images

Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог в январе 2025 года посетит Киев и несколько других европейских столиц.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По информации Reuters, Келлог планирует встретиться с украинским руководством в Киеве, а его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, в частности Риме и Париже.

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Хотя план европейского турне Кэллога еще прорабатывается, источники агентства утверждают, что визит в Москву не планируется.

Ожидается, что встречи будут сосредоточены на "установлении фактов" от имени новой администрации Трампа, а не на переговорах по войне в Украине, говорится в публикации.

Ранее Келлог заявил, что готовит определенные визиты, чтобы "выслушать" позицию сторон полномасштабной войны.

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Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине, а сам он недавно заверил, что достиг "некоторого прогресса".

В конце ноября Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

Больше о нем читайте в статье Разговоры о мире с позиции силы: что известно о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.

ТрампСША
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